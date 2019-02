Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Randalierende Jugendliche am Abstellbahnhof Kornwestheim

Kornwestheim (ots)

Ein 14-Jähriger hat am Montagabend (25.02.2019) zusammen mit drei bislang unbekannten Begleitern am Abstellbahnhof Kornwestheim randaliert. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Jugendlichen gegen 17:00 Uhr vier Feuerlöscher von einem abgestellten Bauzug und entleerten diese an einem angrenzenden Gebüsch. Zudem sollen sie mehrere Kanister mit Lack, welche sich ebenfalls auf dem Zug befanden, ausgeschüttet und einen Waggon damit beschmiert haben. Ein Zeuge beobachtete die Jugendlichen und wählte daraufhin den Notruf der Polizei. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den 14-Jährigen noch vor Ort an, während die drei Begleiter flüchteten. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

