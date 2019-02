Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei im Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personengruppen ist es am Samstagmorgen (23.02.2019) gegen 05.20 Uhr an der S-Bahnhaltestelle im Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge gerieten zwei italienische Staatsangehörige im Alter von 22 und 28 Jahren mit einer dreiköpfigen Personengruppe, bestehend aus einem 18-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen, einem 18-jährigen türkischen Staatsangehörigen sowie einer 24-jährigen türkischen Staatsangehörigen, zunächst in einen verbalen Streit, welcher anschließend in der gegenseitigen Körperverletzung endete. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die beiden Personengruppen in der Nähe des Tatortes an. Ein unbeteiligter 22-Jähriger filmte den Vorfall mit seinem Mobiltelefon, weshalb ihn die 22-jährige Tatverdächtige mit ihrer Handtasche ins Gesicht schlug. Er erlitt hierdurch eine gerötete Wange. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

