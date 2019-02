Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Taschendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Landespolizei haben in der Nacht zum Sonntag (24.02.2019) einen 18-jährigen Mann am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen vorläufig festgenommen. Der guineische Staatsangehörige steht im Verdacht, kurz zuvor einem 40-jährigen Reisenden das Mobiltelefon entwendet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge schlief der 40-Jährige gegen 01:00 Uhr in der S-Bahn der Linie S63 ein, als er am Enthalt in Stuttgart-Vaihingen von dem Tatverdächtigen geweckt wurde. Hier fiel dem Reisenden auf, dass seine Gürteltasche geöffnet war und das Handy fehlte. Nachdem er von einer Telefonzelle aus sein Mobiltelefon anrief, klingelte dies offenbar in der Hosentasche des 18-Jährigen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Landespolizei hielt der Reisende den mutmaßlichen Täter fest. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

