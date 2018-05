POL-PPWP: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Kaiserslautern (ots) - Ein 32-Jähriger hat Ende April sein gestohlenes Fahrrad im Internet auf einem Kleinanzeigenmarkt wiederentdeckt. Es wurde dort zum Verkauf angeboten. Das Fahrrad war dem Mann bereits 2017 entwendet worden. Kurz darauf sah der 32-Jährige, dass ein Bekannter mit dem Rad im Stadtgebiet unterwegs war. Er sprach ihn an, welcher versicherte den Drahtesel zurückzugeben - was allerdings nicht geschah. Nachdem der 32-Jährige nun feststellte, dass sein Fahrrad im Internet zum Verkauf angeboten wird, entschloss er sich zur Anzeige bei der Polizei. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Dieb und gegen den Verkäufer ein. Dem Verkäufer wird Hehlerei vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell