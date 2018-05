POL-PPWP: Wer hat etwas gesehen? Gartengeräte und Werkzeuge gestohlen

Katzweiler (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in das Gartenhaus eines Grundstücks an der Kreisstraße 23 in Richtung Kuhbörncheshof ein. Die Diebe durchschnitten den hüfthohen Gartenzaun, brachen die Datscha auf und ließen einen Rasenmäher, einen Stromgenerator und einen Akkuschrauber mitgehen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben. Anwohner der Storcheneckerstraße oder der Talstraße könnten zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

