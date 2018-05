POL-PPWP: In eigene Wohnung eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Polizeistreifen rückten am Dienstagvormittag in die Erlenbacher Straße aus, weil dort drei Personen in ein Wohnhaus eingebrochen seien. Die Unbekannten würden sich noch in dem Haus aufhalten, so ein Zeuge. Er hatte richtigerweise die Polizei alarmiert. Tatsächlich trafen die Einsatzkräfte drei Männer im Haus an. Wie sich jedoch herausstellte, hatte der 19-jährige Wohnungsinhaber den Haustürschlüssel vergessen und die Tür kurzerhand aufgebrochen. Ein Einbruch lag somit nicht vor.

