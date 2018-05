POL-PPWP: Kleinkraftrad umgestoßen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Bismarckstraße ein Kleinkraftrad beschädigt. Sie stießen zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr das Vehikel um, so dass Treibstoff auslief und das Zweirad Schaden nahm. Um den ausgelaufenen Treibstoff kümmerte sich die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

