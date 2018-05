POL-PPWP: Ehrliche Finderin

Homburg/Saar (ots) - Eine US-Amerikanerin wollte am frühen Montagabend in Homburg Geld abheben. Am Automat stellte die Frau fest, dass sich in dessen Ausgabeschacht noch eine größere Summe Bargeld vom vorherigen Benutzer befand. Sie nahm das Geld an sich und wurde auf einer Kaiserslauterer Polizeidienststelle vorstellig. Die ehrliche Finderin gab die beachtliche Summe von 1000 Euro auf der Dienststelle ab und verzichtete zudem auf den Erhalt eines Finderlohns. Durch Kontaktaufnahme zur Bankfiliale soll nun der rechtmäßige Besitzer ermittelt werden.

