POL-PPWP: Polizeikontrolle: Pkw-Fahrer und Mitfahrer mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) - Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer und seine vier Mitfahrer sind am Sonntagmorgen in der Lauterstraße von der Polizei kontrolliert worden. Bis auf den Fahrer hatten alle Drogen dabei. Beim 39-Jährigen wurden die Polizisten zwar nicht fündig, allerdings besteht der Verdacht, dass er das Auto unter Drogeneinfluss lenkte.

Eine Polizeistreife hielt gegen 7 Uhr den Pkw des 39-Jährigen an. Aus dem Wagen roch es nach Cannabis. Schnell war den Beamten klar: Der Fahrer steht mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Ein Test bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 39-Jährige ein Cannabisprodukt konsumiert haben. Bei seinen Mitfahrern wurden die Beamten schließlich auch fündig. Die Personen im Alter zwischen 19 und 35 Jahren hatten alle geringe Mengen Drogen dabei. Die Polizisten fanden angerauchte Joints in der Ablage der Beifahrertür, in Jackentaschen war ebenfalls Rauschgift verstaut. Marihuana und Haschisch fanden die Beamten auch in mitgeführten Rucksäcken und Taschen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Pkw-Insassen ein. Seinen Wagen musste der 39-Jährige stehen lassen. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

