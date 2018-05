POL-PPWP: Falsche Polizisten: Seniorin durchschaut Trick!

Kaiserslautern (ots) - Betrügern nicht auf den Leim gegangen ist am Sonntagabend eine 83-Jährige aus dem Stadtgebiet. Die Frau erhielt gegen 20 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten.

Immer wieder täuschen Unbekannte vorwiegend älteren Menschen am Telefon vor, dass ihr Enkel, ein Bekannter oder ein Polizeibeamter am Apparat sei. Die Anrufer erkundigen sich nach Geld, geben eine finanzielle Notlage vor oder wie im Fall des vermeintlichen Polizisten, dass man jemanden festgenommen habe, bei dem die Adresse der Angerufenen gefunden wurde. Die Geschichten der Gauner sind einfallsreich: Der angebliche Polizist empfiehlt zum Beispiel, dass man sein Geld und seinen Schmuck vorsorglich zur Abholung durch einen Kriminalbeamten bereitlegen solle. Die Person, die die Wertsachen dann abholt, um sie an einen vermeintlich sicheren Ort zu bringen, ist alles andere, nur nicht Polizist. Die Gauner erschleichen sich das Vertrauen ihrer Opfer, sie sind abgebrüht und haben nur ein Ziel: Beute machen!

Die 83-jährige Rentnerin durchschaute die Absichten des Anrufers. Sie wählte den Polizei-Notruf 110 und informierte die echten Beamten.

Die Polizei empfiehlt: Machen Sie gegenüber solchen Anrufern keinerlei Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen. Legen Sie sofort auf! Übergeben Sie fremden Menschen niemals Geld oder andere Wertsachen. Verständigen Sie immer die Polizei. Wir sind unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr für Sie da. Und: Warnen Sie Ihre Angehörigen, klären Sie sie über die Maschen der Betrüger auf! Ihre Tricks und Tipps, wie Sie sich besser vor ihnen schützen können, finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

