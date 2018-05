POL-PPWP: Autospiegel abgerissen

Kaiserslautern (ots) - In der Orchesterstraße und Im Reiserfeld haben Unbekannte am Dienstag zwei Personenwagen beschädigt.

Im Reiserfeld beschädigten Vandalen zwischen Mitternacht und Mittagszeit einen BMW. Sie traten oder schlugen an dem Wagen beide Außenspiegel ab. Irgendwann zwischen 10 Uhr und 13 Uhr machten sich Unbekannte an einem Auto in der Orchesterstraße zu schaffen. An dem Fiat rissen sie einen Außenspiegel ab.

Der Sachschaden dürfte in beiden Fällen mehrere hundert Euro betragen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell