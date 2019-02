Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Exhibitionistische Handlung in Regionalexpress

Crailsheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Samstagmittag (23.02.2019) gegen 12:40 Uhr in einem Regionalexpress zwischen Crailsheim und Eckartshausen-Ilshofen sein Geschlechtsteil vor zwei 14-jährigen Mädchen entblößt. Die beiden Jugendlichen erstatteten im Anschluss Anzeige beim Polizeirevier Schwäbisch Hall. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, der in Eckartshausen-Ilshofen aus dem Zug flüchtete, verlief ohne Ergebnis. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 1,80m bis 1,85m großen Mann mit arabischem Phänotyp handeln. Laut den 14-Jährigen trug er zur Tatzeit eine Sonnenbrille, weiße Sportschuhe sowie eine schwarze Jacke, welche auffallend mit goldenen Ketten bedruckt war. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Täter werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

