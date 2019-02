Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter Mann verirrt sich in Abstellbahnhof

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Dienstagabend (19.02.2019) gegen 23:30 Uhr einen 25-jährigen Mann im Abstellbahnhof Stuttgart angetroffen, der nicht mehr in der Lage war seinen Weg selbstständig fortzusetzen. Bahnmitarbeiter informierten zuvor die Polizeibeamten, da sich der Mann unbefugt auf dem Gelände der Deutschen Bahn aufhielt. Der mit rund drei Promille alkoholisierte 25-Jährige wurde im Anschluss in die Obhut seiner Familie übergeben. Wohin er wollte bzw. wie er auf das Gelände kam, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell