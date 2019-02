Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im Regional-Express

Herrenberg/Böblingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Montagnachmittag (25.02.2019) gegen 14.00 Uhr in einem Regional-Express von Herrenberg nach Böblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge setzte sich ein bislang unbekannter Mann in ein Viererabteil parallel zu einer 19-jährigen Reisenden, welche ebenfalls in einem Viererabteil saß. Kurz nach Abfahrt in Herrenberg bemerkte die Reisende, wie der Unbekannte offenbar mehrfach an seinem entblößten Geschlechtsteil, welches er mit einem Pullover zu verdecken versuchte, manipulierte. Nachdem die Frau den mutmaßlichen Täter auf sein Verhalten ansprach, verließ sie das Abteil. Der Unbekannte stieg anschließend beim Halt in Böblingen aus der Bahn. Er wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, korpulent und mit dunklen Haaren sowie einem ungepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Jogginghose, einer blauen Boxershort sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu dem mutmaßlichen Täter, werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

