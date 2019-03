Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (30. März) um 19:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Kölner mit seinem PKW die L277 aus Richtung Kirchtroisdorf kommend in Fahrtrichtung Kirchherten. Er ordnete sich im Kreuzungsbereich L277 / K36 auf dem Linksabbiegestreifen ein. Hinter ihm fuhr ein 30-jähriger Bedburger mit seinem PKW in gleiche Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, seine Fahrt geradeaus in Richtung Kirchherten fortzusetzen. Der Kölner lenkte im Kreuzungsbereich aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW des Bedurgers kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde schwer verletzt. Der Kölner wurde leicht verletzt. Sein im Fahrzeug eingeklemmter 43-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte beim Beifahrer zunächst nicht ausgeschlossen werden, diese besteht nun nicht mehr. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Es wurde weiterhin ein Weidezaun und Telefonmast beschädigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Kölner ergab einen Wert von 0,72%o. Aufgrund eines eingeräumten Drogenkonsums wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 23:15 Uhr gesperrt. (dh)

