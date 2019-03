POL-REK: 190329-3: Festnahme nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs- Hürth

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergibt sich der Verdacht des sexuellen Missbrauchs gegen zwei Männer. Sie werden einem Haftrichter vorgeführt. Polizisten hielten den 53-Jährigen im Stadtgebiet Hürth auf einem Mofa an. Ihn begleitete ein 10-jähriges Kind. Durch die Gesamtsituation beim Antreffen und das Verhalten des Mannes entschieden sich die Beamten, weitere Ermittlungen durchzuführen. Diese ergaben, dass der 53-Jährige im Verdacht steht, mindestens drei Kinder über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht zu haben. Zivilkräfte der Polizei nahmen den Hürther und seinen 57-jährigen Begleiter, ein mutmaßlicher Mittäter, nach Observation heute (29. März) in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet Hürth fest. Es wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet. Am heutigen Tage werden die Wohnung und möglichen Tatorte durchsucht. Die Untersuchung der möglichen Tatorte und die Auswertung der beschlagnahmten Telefone und Datenträger laufen derzeit. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen wurde hinzugezogen. Die Kinder und deren Angehörigen werden betreut. Zudem informierten die Ermittler das zuständige Jugendamt. Der 53-Jährige und sein 57-jähriger Begleiter werden am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. (wp)

