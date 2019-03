Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Diebstahl von Gitterpaletten

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (lpk) In der Nacht zum Mittwoch wurden vom Betriebshof eines metallverarbeitenden Betriebs in der Eikestraße insgesamt 16 Gitterpaletten im Wert von ca. 1.600 Euro entwendet. Das Gewicht einer einzelnen Palette in den Maßen 120 x 80 cm beträgt knapp 50 kg, so dass nicht von einem Einzeltäter augegangen wird. Der Abtransport muss mit einem Klein-LKW oder ähnlich erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizeistation in Kreiensen unter Tel.: 05563/212 oder das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

