Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug - Thermomix wird nicht geliefert

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, 19. März 2019 / 25. März 2019. Am 19. März 2019 bestellte ein 52-jähriger Geschädigter über die Plattform Ebay-Kleinanzeigen einen dort angebotenen ThermoMix für 800,- Euro. Nach Zusage des Erwerbs vom mutmaßlichen Käufer überwies der Geschädigte die 800,- Euro auf ein angegebenes Bankkonto. Die Ware wurde jedoch bis zum heutigen Tage nicht geliefert, das Konto des Verkäufers wurde von Ebay-Kleinanzeigen inzwischen eingeschränkt und der angebliche Verkäufer reagiert auch nicht mehr auf Kontaktversuche. Die Polizei Einbeck weist nochmals daraufhin, dass die Plattform Ebay-Kleinanzeigen im Sinne eines großen Flohmarktes zu betrachten ist. Das heißt dann auch, nach einem Kauf tauscht man direkt Geld gegen Ware bzw. umgekehrt. Mit einer reinen Überweisung handelt man hier auf eigenes Risiko ohne jegliche Sicherheiten. Auch wenn die Polizei später einen Täter ermitteln kann, ist in Regel das überwiesene Geld nicht mehr rückholbar, weil es ein Täter schon ausgegeben oder auf ausländische Konten überwiesen hat. Wennalso die Ware nicht selber abgeholt werden kann sollten Sicherungssysteme -wie beispielhaft PayPal- zwischengeschaltet werden. Seröse Verkäufer bieten das in der Regel meist auch selber an, bzw. sind dann auf Nachfrage damit einverstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell