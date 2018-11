POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der August-Bebel-Straße

Hattingen (ots) - Am 19.11.2018, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 75-jährige Hattingerin mit ihrem grauen Pkw Hyundai die August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Hattingen-Mitte. Beim Abbiegen in die Roonstraße übersah sie die rot zeigende Linksabbieger-Ampel und kollidierte mit dem entgegenkommenden schwarzen Pkw Hyundai einer 50-jährigen Hattingerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Pkw wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell