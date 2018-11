POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Schwelm (ots) - Am 19.11.2018, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Wuppertaler mit seinem grauen Pkw BMW die Milsper Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. Im Rückstau an einer rot zeigenden Ampel fuhr er auf den violetten Pkw Opel eines 25-jährigen Schwelmers auf und schob diesen auf den davor wartenden weißen Pkw BMW einer 42-jährigen Sprockhövelerin. Der 25-jährige Schwelmer und seine ebenfalls 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Beifahrerin mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

