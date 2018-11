POL-EN: Schwelm - Einbruch in Seniorenresidenz

Schwelm (ots) - Schwelm - Einbruch in Seniorenresidenz Am 20.11.2018, gegen 00.20 Uhr, brach eine männliche Person durch Einschlagen einer Terrassentür in eine Schwelmer Seniorenresidenz ein. Eine Nachtschwester wurde auf die Geräusche aufmerksam und konnte den Täter antreffen. Als sie eine zweite Schwester hinzurief, flüchtete der Täter durch einen Notausgang. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten im Umfeld des Tatortes einen 54-jähriger Niederländer als Tatverdächtigen feststellen. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

