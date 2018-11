POL-EN: Breckerfeld- Raub auf Tankstelle

Breckerfeld (ots) - Am Samstagabend (17.11.) betrat eine männliche Person, gegen 20:00 Uhr, den Verkaufsbereich einer Tankstelle an der Frankfurter Straße. Der Mann forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld und Zigaretten von dem 20-jährigen Angestellten. Nachdem der Täter seine Beute erhalten hatte, flüchtete dieser zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung des Täters: Der Mann war etwa 175-180cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte einen Schal über Mund und Nase gezogen, den Kopf mit einer Kapuze bedeckt. Sonst war er komplett dunkel gekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch. Seine Beute verstaute der Täter in einem dunklen Rucksack mit drei farblich abgesetzten Streifen. Hinweis nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegen.

