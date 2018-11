POL-EN: Ennepetal- Zwei Verletzte bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Köln mit einem VW Golf von der Straße Wuppermannshof in den Kreuzungsbereich der Kölner Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen eines 49-jährigen Wuppertalers, der auf der Kölner Straße in Richtung Ennepetal fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Citroen und stieß gegen den Mast einer derzeit eingerichteten Baustellenampel. Teile der Ampelanlage wurden umhergeschleudert und beschädigten zwei in der Straße Wuppermannshof (aus Richtung VER gesehen) stehende Fahrzeuge. Die Insassen des Citroens, der 49-jährige und seine 10-jährige Beifahrerin, verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten geben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein, ein Fehler an der Ampelanlage konnte nicht festgestellt werden.

