POL-EN: Ennepetal- Bei Glatteis die Kontrolle verloren

Ennepetal (ots) - Am Samstagmorgen fuhr ein 22-jähriger Ennepetaler mit seinem Peugeot auf der Severinghauser Straße in Richtung Heilenbecker Straße. In einer Linkskurve verlor er wegen des herrschenden Glatteises die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Bei dem Überschlag verletzte sich der Ennepetaler leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell