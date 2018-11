POL-EN: Wetter- Zeugin beobachtet Fahrzeugdiebe

Wetter (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf einem Parkplatz am Brasberg zu drei Diebstählen aus Pkw. Eine Zeugin befand sich auf dem Parkplatz, als sie mehrere aufeinanderfolgende Knallgeräusche hörte. Als sie den Geräuschen nachging, beobachtete sie wie ein Mann in einen blauen Pkw einstieg und in Richtung Wengern davon fuhr. Sie notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese stellten fest, dass insgesamt drei Fahrzeugscheiben von dort abgestellten Pkw eingeschlagen wurden. Aus den Fahrzeugen wurden Handtaschen und Geldbörsen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

