POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruch in der Hermannstraße

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 17.11.2018, in der Zeit von 18 Uhr bis 22.30 Uhr versuchten unbekannte Täter das Schloss einer Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße aufzubrechen. Als dies misslang entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

