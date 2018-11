POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall endet an Hauswand

Hattingen (ots) - Am Freitagmittag fuhr ein 83-jähriger Gevelsberger mit einem VW Passat auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße. Aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeug, schaffte er es nicht mehr zu bremsen. In Höhe der Rheinischen Straße wich er einem vor ihm stehenden Nissan Quashqai aus. Er fuhr links an dem Nissan vorbei und touchierte dessen Außenspiegel. Er fuhr weiter geradeaus über den Gehweg hinweg auf ein Grundstück an der Rheinischen Straße. Hier beschädigte er einen geparkten Toyota und die Fassade eines Hauses, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der 83-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Fahrzeug wurde zur Überprüfung der technischen Einrichtungen sichergestellt.

