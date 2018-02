Mainz-Hauptbahnhof (ots) - Die Bundespolizei kontrollierte einen 44-jährigen Mann aus Offenbach im Gebäude des Mainzer Hauptbahnhofs. Bei der durchgeführten Personendurchsuchung wurden vier Tütchen mit einer weißen kristallinen Substanz, fünf Behältnisse mit einer klaren Flüssigkeit und ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden. Diese Gegenstände wurden sichergestellt und im Anschluss wurde der Sachverhalt an die Mainzer Kriminalpolizei übergeben. Durch die Kriminalpolizei wurde dann die Wohnungsdurchsuchung in Offenbach angeregt. In der Wohnung des Mannes konnten dann noch größere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergesellt werden. Da die Mengen einen Eigenbedarf ausschließen lassen, wurde der Mann in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

