Mainz-Gonsenheim (ots) - Eine 84-jährige Mainzerin erhielt einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Der Betrüger gab der Frau gegenüber am Telefon an, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre und die Frau als Zeugin in Frage käme. Da die Mainzerin jetzt bemerkte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, beendete sie das Telefonat und verständigte die Polizei

