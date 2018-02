POL-PPMZ: Einbruch in Schule

Zornheim (ots) - Freitag, 23.02.2018, 16:00 Uhr bis 26.02.2018, 06:30 Uhr

In Zornheim war eine Schule Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln einer Glastür im Keller eines Anbaues, drangen sie in einen Klassenraum ein. Dort wurde die Zimmertür zum Flur des Treppenhauses aufgehebelt. Im Treppenhaus wurde vergeblich versucht, mehrere Türen aufzubrechen. Die Unbekannten verließen den Bereich über eine Fluchttür des Treppenhauses in den hinteren Bereich des Gebäudes. Durch Aufhebeln eines am Ende des Gebäudes liegenden Fensters bzw. einer Terrassentür drangen die Unbekannten in das Lehrerzimmer ein. Dort wurden sämtliche Schränke, teilweise durch Aufhebeln, geöffnet. Mit einem dort vorgefundenen geringen Bargeldbetrag flüchteten die Unbekannten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

