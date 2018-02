POL-PPMZ: Mainz-Stadtgebiet, Gestohlene Schmuckstücke sichergestellt - Eigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Mainz (ots) - Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung in Mainz am Donnerstag, 21.02.2018, Schmuck sichergestellt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei den gefundenen Schmuckstücken vermutlich um Diebesgut. Die Polizei geht davon aus, dass der Schmuck bei Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Mainz erbeutet worden war, vermutlich erst in den letzten sechs bis acht Wochen.

Die Polizei sucht nun die Eigentümer des Schmucks oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Schmuckstücke machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz: 06131 - 65 3633

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/schmuckstuecke-aus-einbruechen-in-mainz-sichergestellt-eigentuemer-gesucht/

