POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Heidesheim am Rhein (ots) - Am 26.02.2018, gegen 09:20 h, wurde in Heidesheim, Honigstraße, ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der Pkw Golf wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden am Pkw Golf wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

