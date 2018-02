POL-PPMZ: Handy am Steuer

Mainz-Hartenberg (ots) - Montag, 26.02.2018, 08:00 Uhr:

Diverse Ordnungswidrigkeiten mussten die Polizisten der Polizeiinspektion Mainz 2 beanzeigen, die am Montagvormittag Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Ablenkung im Straßenverkehr" durchführten. Innerhalb weniger Stunden wurden acht Fahrzeugführer bei der Nutzung ihres Mobiltelefons am Steuer festgestellt. Für sie wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro fällig. Zudem wird ein Punkt im Verkehrszentralregister eingetragen. Weitere fünf Fahrer müssen sich wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes verantworten.

