POL-HI: Alfeld/Sibbesse - Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots) - Alfeld(lag) In der Zeit vom 23.02.2018, 18:00 h bis Sa., 24.02.2018, 18:00 h, öffnete ein unbekannter Täter die Motorhaube eines in Sibbesse in der Straße An der alten Schmiede abgestellten Pkw BMW, wobei der Verriegelungsmechanismus der Haube beschädigt wurde. Weiterhin wurde ein Stecker im Motorraum beschädigt. Geschädigt ist die Halterin des Pkw, eine 20-jährige Einwohnerin aus Alfeld.

Schaden: ca. 200,- Euro

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung setzen.

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

