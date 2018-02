POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots) - Wohnungseinbruchdiebstahl Sarstedt (Ko.). In dem Zeitraum von Freitag den 23.02.2018, gegen 14:00 Uhr, bis zum Samstag den 24.02.2018, gegen 13:40 Uhr, nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Föhrenstraße aus, um sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in das Objekt zu verschaffen. Hier wurden dann nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Polizei Sarstedt bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05066-985-0 zu melden.

