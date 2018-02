POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots) - Wohnungseinbruchdiebstahl Sarstedt (Ko.). Am Freitag den 23.02.2018, in dem Zeitraum zwischen 19:50 Uhr und 22:44 Uhr, gelangen unbekannte Täter vermutlich durch eine unverschlossene Glastür in das Einfamilienwohnhaus in der Giesener Straße. Hier wurden dann beinahe alle Schränke und Behältnisse im Gebäude durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, konnte seitens des 22 jährigen Geschädigten vorerst nicht gesagt werden.

