POL-HI: Polizei sucht Unfallzeugen

Hildesheim (ots) - Polizei sucht Unfallzeugen Sarstedt (Ko.). Am Freitag, den 23.02.2018, In dem Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 15:25 Uhr, wurde das auf der Lindenallee, Höhe Hausnummer 5, abgeparkte Fahrzeug einer 40 jährigen Fahrzeugführerin aus Pattensen vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei Sarstedt bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05066-985-0 zu melden.

