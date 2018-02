POL-HI: Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - Folgenlose Trunkenheitsfahrt Harsum (Ko.). Am 23.02.2018, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Lange Straße durch eine Polizeistreife ein 49 jähriger Fahrzeugführer aus Schellerten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein auf dem Polizeirevier in Sarstedt durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Daraufhin wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt untersagt.

