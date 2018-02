POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Einbruch in Friseursalon

Mainz (ots) - Sonntag, 25.02.2018, 22:00 Uhr, bis Montag, 26.02.2018, 08:00 Uhr:

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einen Friseursalon in der Mainzer Neustadt eingebrochen. Ein Zeuge machte eine Polizeistreife auf die eingeschlagene Tür des Ladens im Barbarossaring aufmerksam. Durch den hinzugerufenen Inhaber wurde festgestellt, dass lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden übersteigt diesen um ein Vielfaches.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei, 06131 / 65 - 3633 zu wenden.

