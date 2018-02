POL-PPMZ: Reisende Bettler

Ingelheim am Rhein (ots) - In den letzten Tagen gingen vermehrt tel. Beschwerden über bettelnde Personen in Ingelheim, Heidesheim, Schwabenheim und Bubenheim bei der Polizei in Ingelheim ein. Die Personen, südländisches Aussehen, gingen von Haus zu Haus und bettelten oder fragten nach Arbeit. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Personen mit rum. Staatsbürgerschaft kontrolliert werden. Die Personen waren zum Großteil bereits wegen Betruges und ähnlicher Delikte auffällig geworden und erhielten einen Platzverweis. Die Polizei rät in solchen Fällen, kein Geld zu spenden, da die vorgegebenen Notlagen meist vorgetäuscht sind. Für Personen in echten Notlagen stehen genügend staatliche Stellen zur Verfügung. Das Geld sollte besser für caritative Einrichtungen gespendet werden.

