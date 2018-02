POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Wormser Str. 6 (ots) - Am Dienstag, 27.02.18 parkte ein Opel Astra in der Zeit von 08:00 - 18:00 Uhr in der Wormser Straße vor der ehemaligen Sparkasse am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich stieß ein Pkw mit seiner Anhängerkupplung beim Ein- oder Ausparken in der Lücke vor dem Astra gegen das vordere Kennzeichen des Astras und beschädigte dieses. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weg. Ob an der Stoßstange auch ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Hinweise und Beobachtungen zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim entgegen

