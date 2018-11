POL-HI: ALFELD (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Freitag, 16.11.2018, 10:30 Uhr - 16:40 Uhr, 31089 Duingen, Bergstraße 2

Eine 52-jährige Duingerin stellte am Morgen ihren Pkw BMW 525i ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bergstraße ab. Als sie am Nachmittag ihren Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verbotswidrig von der Unfallstelle. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden von ca. 3500,- Euro. Aufgrund von vorhandenen Spuren könnte das flüchtige Fahrzeug blau sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

