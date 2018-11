POL-HI: Wellensittich in Elze aufgefunden

Hildesheim (ots) - (bue) Am 15.11.2018 wird durch einen Anwohner gemeldet, dass ein Wellensittich in der Philipp-Furtwängler-Straße in Elze auf der Fahrbahn sitzt. Der Wellensittich ist blau/weiß/grau gefärbt. Das Tier wurde eingefangen und wartet jetzt auf die Abholung durch seinen Besitzer. Der Besitzer des Wellensittichs wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

