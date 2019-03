Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Dienstag, 26.03.2019, gegen 16.10 Uhr, kam es in Uslar, Königsberger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Uslar befuhr mit ihrem Pkw die Königsberger Straße in Richtung Amselweg. Sie hielt dann ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand an. Ein 21-jähriger Mann aus Uslar fuhr mit seinem Pkw an dem der Frau vorbei. In diesem Augenblick bog sie nach links auf ein Grundstück ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000,- Euro.

