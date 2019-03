Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR/SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Montag, 25.03.2019, gegen 15.55 Uhr, kam es in Schönhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil kollidierte beim Rangieren mit dem Anhänger seines Lastzuges mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese. Am Lastzug und am Anhänger entstand kein Sachschaden. Der an der Straßenlaterne entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell