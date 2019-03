Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer übersehen - schwer verletzt

Northeim (ots)

Sonntag, 24.03.2019, gegen 17:45 Uhr Nörten-Hardenberg, OT Parensen; Kreuzung Landesstraße 555 und Hauptstraße

PARENSEN (da) - Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am gestrigen Abend gegen 17:45 Uhr in Parensen, dortige Kreuzung der Landesstraße 555 mit der Hauptstraße. Ein 66-jähriger aus dem Bereich Nörten-Hardenberg wollte mit seinem PKW Opel an der Kreuzung die L555 geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten, von links kommenden 68-jähriger Radfahrer aus Bovenden. Dieser kollidierte mit dem Heck des PKW und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 1.000EUR.

