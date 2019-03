Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: VW-Transporter samt Anhänger nach Einbruch in mehreren Firmen in Einbeck entwedet

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadtbereich Einbeck, Nacht von Donnerstag, 21. März, auf Freitag, 22. März 2019. In der Nacht zu Freitag wurden drei Firmen im Stadtbereich von unbekannten Einbrechern aufgesucht. Im Kohnser Weg wurde ein Garagentor und danach mehrere Innentüren einer Firma für Heizung- und Lüftungsbau aufgebrochen und die Innenräume durchsucht. Hier entwendeten die Täter Werkzeuge. In der Schwammelwitzer Straße suchten die Täter dann zwei Betriebe auf. Bei einem Heizungsbaubetrieb versuchten die Täter offensichtlich über ein Außenfenster in den Betrieb einzusteigen, ließen dann aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Ebenfalls in der Schwammelwitzer Straße drangen die Täter dann bei einer weiteren Sanitär- und Heizungsbaufirma ein. Hier wurden neben Werkzeugen, Armaturen, eine Vielzahl von Kupfergegenständen und ein neuwertiger VW Bully samt Pkw-Anhänger entwendet. Über die Schadenshöhen insgesamt liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der VW Transporter zusammen mit dem Anänger wurde nach Mitteilung von einem Anwohner am Sonntagabend in Hohnstedt im Bereich der Alten Straße aufgefunden. Das Diebesgut war offensichtlich in ein weiteres Fahrzeug umgeladen worden.

