Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Zwei Autofahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Kreisstraße 421 zwischen Suterode und der B 3 - Montag, 25.03.2019, 14.15 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Montag gegen 14.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 421 in Höhe Sudheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Ein 37-jähriger Mann aus Herzberg war auf der Kreisstraße in Richtung Suterode unterwegs. Im Bereich des Golfplatzes geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam fast zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 24-Jähriger aus Gleichen saß. Im Vorbeifahren tat der 24-Jährige mit einer Handbewegung seinen Unmut über das Fahrverhalten des 37-Jährigen kund. Der Herzberger wendete daraufhin seinen Pkw. In Höhe der Kreuzung Bühle/Sudheim schloss er auf und setzte zum Überholen des 24-Jährigen an. Auf gleicher Höhe fahrend kam es zum heftigen seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw des Mannes aus Gleichen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Zeitgleich gerät des Pkw des Herzbergers ins Schleudern und kommt auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Im Anschluss beschimpfen sich die beiden Kontrahenten und bezichtigen sich gegenseitig schuld an dem Unfall zu sein. Hinzukommende Autofahrer können aber schlimmeres verhindern.

Beide Autos werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt und sollen von einem Gutachter untersucht werden. Gegen beide Autofahrer wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

