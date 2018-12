Daun (ots) - Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Dorfstraße in Rockeskyll, von Walsdorf kommend in Richtung Pelm. In Höhe Anwesen Dorfstraße 35 kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem kleinen weißen PKW entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammen. Der Außenspiegel am Fahrzeug der Anzeigenerstatterin wurde total beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel. 06592 96260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell