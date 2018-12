Daun (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr den Birkenweg/Eschenweg in Retterath und stieß dabei gegen die Wand eines Anwesens in der Hauptstraße. An der Wand des Hauses entstand Sachschaden. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel. 06592 96260, zu melden.

